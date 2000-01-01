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Ресторан грузинской кухни «Вах! Вах!»

Традиционные рецепты
в авторском исполнении

Воскресенье - Четверг 10.00 - 23.00
Пятница - Суббота 10.00 - 02.00

МСК, Покровка ул., д. 20/1, стр.1
(вход с Покровского бульвара)
+7 (495) 205-33-88

Дарим лимонад при бронировании столика через сайт

СПБ, Восстания ул., д.55
+7 (950) 049-2975

МСК, Открытое шоссе, д.4, стр.1
﻿(ТЦ Янтарь 1-й этаж)
+7 (495) 790-52-00

АКЦИИ

АКЦИИ

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О НАС
О НАС
Добро пожаловать в ресторан грузинской кухни «Вах Вах»!

Застолье в Грузии - это целое событие, со своими особенностями, традициями и обычаями. А наш ресторан – это доступная альтернатива поездке в Грузию.

У нас вы окунётесь в удивительную атмосферу кавказского изобилия, веселья и неповторимой торжественности происходящего. В Грузии к свежести продуктов особое отношение, поэтому у нас вы сможете насладиться подлинными грузинскими блюдами, которые отличаются гармоничным сочетанием разнообразных вкусов и превосходным качеством ингредиентов.

«Вах Вах» славится разнообразием блюд, приготовленных по традиционным рецептам.

«Вах Вах» - место, где собирается вся семья. У нас есть блюда, которые удовлетворят вкусы и предпочтения каждого члена семьи, будь то маленький ребенок или взрослый гурман. Мы предлагаем детское меню, чтобы каждый мог насладиться нашей вкусной едой.

Не упустите возможность попробовать настоящую грузинскую кухню в нашем ресторане «Вах Вах». Мы уверены, что ваше посещение станет поистине незабываемым и оставит приятные воспоминания о прекрасном вкусе и атмосфере нашего заведения.

Мы ждем вас и вашу семью!

Забронируйте столик прямо сейчас и откройте для себя настоящий вкус Грузии в ресторане «Вах Вах».
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Ресторан грузинской кухни "Вах! Вах!"

Москва

Покровка ул., д. 20/1 стр.1
+7(495) 205-33-88

Воскресенье - Четверг 10.00 - 23.00
Пятница - Суббота 10.00 - 24.00


Открытое шоссе, д.4, стр.1 (ТЦ Янтарь 1-й этаж)
+7(495) 790-52-00

Воскресенье - Четверг 10.00 - 23.00
Пятница - Суббота 10.00 - 02.00


hello@vahvah.ru
Ресторан грузинской кухни "Вах! Вах!"

Москва

Покровка ул., д. 20/1 стр.1
+7(495) 205-33-88

Воскресенье - Четверг 10.00 - 23.00
Пятница - Суббота 10.00 - 24.00

Открытое шоссе, д.4, стр.1 (ТЦ Янтарь 1-й этаж)
+7(495) 790-52-00

Воскресенье - Четверг 10.00 - 23.00
Пятница - Суббота 10.00 - 02.00

hello@vahvah.ru
Ресторан грузинской кухни "Вах! Вах!"

Санкт-Петербург
Восстания ул., д.55

+7(950)049-2975
spb@vahvah.ru
Воскресенье - Четверг 10.00 - 23.00
Пятница - Суббота 10.00 - 23.30
Ресторан грузинской кухни "Вах! Вах!"

Санкт-Петербург
Восстания ул., д.55

+7(950)049-2975
spb@vahvah.ru
Воскресенье - Четверг 10.00 - 23.00
Пятница - Суббота 10.00 - 23.30
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